Lekkende politiemol weer op vrije voeten

Vrijheid Volgens de rechtbank Den Haag bevestigt de rechter-commissaris de verdenking van het schenden van het ambtsgeheim, maar zijn er geen gronden om hem langer vast te houden. ,,Hij moet zich verantwoorden bij de rechter, maar mag zijn rechtszaak in vrijheid afwachten'', aldus woordvoerder Saskia Panchoe. ,,De rechter-commissaris heeft alle gronden getoetst aan de wet en is tot deze beslissing gekomen.''

De afwijzing is niet ongewoon. Verdachten worden doorgaans alleen vastgehouden als ze een ernstig misdrijf hebben begaan, als er gevaar voor recidive of vluchtgedrag is of als vrijlating het onderzoek van de politie kan schaden. Op basis van deze gronden moet de rechter toetsen. Het Openbaar Ministerie had gevraagd de man voor veertien dagen langer vast te houden en beraadt zich over hoger beroep.