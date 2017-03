Lenteweer barst los: dinsdag lokaal twintig graden

De zon schijnt ook morgen flink. De temperatuur loopt op naar 14 tot 17 graden, plaatselijk misschien nog iets warmer. De wind uit het oosten tot zuidoosten zal ook niet meer zo koud aanvoelen. Dinsdag wordt het warmer. Op veel plaatsen loopt het kwik op naar 15 tot 17 graden, maar in het zuidoosten kan het lokaal 20 graden worden. Tegen de avond is er kans op een onweersbui.



Woensdag komen mogelijk meer wolken in onze buurt. Het blijft zacht, maar de temperatuur doet wel een klein stapje terug. Donderdag lijkt de warmste dag van de week te worden met in het zuiden en zuidoosten mogelijk 20 graden, en dat is voor het eerst dit jaar.