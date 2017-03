'Levens agenten in zaak Mitch Henriquez in gevaar als namen bekend worden'

In de zomer van 2015 liep Henriquez dodelijk letsel op tijdens het muziekfestival Night at the Park. De man zou volgens de politie verbaal gedreigd hebben met een wapen. Twee agenten gingen vervolgens te ver tijdens de aanhouding, waardoor de arrestant de volgende dag in het ziekenhuis kwam te overlijden. Het incident zorgde voor rellen in Den Haag.