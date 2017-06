LHB-stellen verdelen huiselijke taken eerlijker

Grote verslagenheid na fatale klimtocht vader en zoon: 'Dit komt keihard binnen'

12 juni De 20-jarige student Boris Breek uit Enschede is vrijdag samen met zijn vader Jan Cees (57) uit Paterswolde verongelukt tijdens een bergtocht in de Italiaanse Alpen. Ze vielen meer dan driehonderd meter naar beneden tijdens de beklimming van de berg Becca di Monciair. Samen met hun gids kwamen zij om het leven. In het Martini Ziekenhuis in Groningen en op de Universiteit Twente (UT) is de verslagenheid groot.