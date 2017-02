Lichaam in uitgebrand busje mogelijk verdachte in drugszaak

De politie sluit een misdrijf niet uit bij de uitgebrande auto in Berkel-Enschot waarin gisteravond een lichaam werd aangetroffen. Het slachtoffer zou mogelijk een verdachte in de drugszaak Trefpunt zijn.

De rechtszaak tegen vijf verdachten in de grote drugszaak Trefpunt zou vandaag plaatsvinden, maar is uitgesteld naar juni. Er is een direct verband met het gevonden lichaam in een brandende auto in de bossen bij Berkel-Enschot woensdagavond, zo bevestigen advocaten.



Twee van de vijf verdachten kwamen vanochtend niet opdagen in de rechtbank van Den Bosch, terwijl ze dat wel verplicht waren. Ze waren vorig jaar in afwachting van het proces op vrije voeten gesteld.

Drugslaboratorium

Het gaat om een 44-jarige man uit Moergestel en een 65-jarige man uit Oud-Turnhout. De man uit Moergestel runde het autobedrijf waar op 4 april van het vorig jaar een drugslaboratorium werd aangetroffen. Na de ontmanteling van het lab verhuisde hij zijn autobedrijf naar Tilburg. De 65-jarige man uit Oud-Turnhout kwam vorig jaar naar de rechtbank met een rollator, hij kampte met een slechte gezondheid. Hij zei bij een eerdere zitting op 1 juli vorig jaar dat hij bedreigd werd en dat hij zijn huis ontvlucht was.

No Surrender

Later op de dag wordt bekend of de rechtszaak alsnog doorgaat. De zaak is terug te voeren op de grote operatie-Trefpunt, waarbij politie en justitie vorig jaar 55 verdachten aanhielden. Een van de verdachten die vandaag terecht zou staan is Corin Denis, de Tilburgse captain van motorclub No Surrender. Hij zit nog in voorarrest en was vanmorgen ook gewoon verschenen.