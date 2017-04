NEC stevent af op nacompetitie

Door de kansloze nederlaag in Enschede zakte NEC van de zestiende naar de zeventiende plaats in de eredivisie. Komende zaterdag komt Excelsior naar het Goffertstadion. Die wedstrijd zal NEC absoluut moeten winnen, wil de Gelderse formatie een reële kans houden de nacompetitie te ontlopen. Tegen Twente was NEC opnieuw machteloos. Trainer Peter Hyballa speelde aanvallend met de offensieve Jay-Roy Grot en Mohamed Rayhi aan de buitenkanten op het middenveld en Ferdi Kadioglu achter spits Taiwo Awoniyi, maar NEC creëerde geen enkele uitgespeelde kans. Dankzij doelman Joris Delle bleef de schade beperkt tot 3-0. De keeper was de beste man aan Nijmeegse zijde. Yaw Yeboah strandde na een vrije doortocht al vroeg in de partij op de Franse goalie. NEC kwam al in het eerste kwartier op achterstand. Enes Ünal kopte ongehinderd raak na een hoekschop: 1-0. Delle redde daarna knap op een inzet van Ünal. In de 53ste minuut was NEC uit het niets dicht bij de gelijkmaker. Een vrije trap van André Fomitschow belandde bij de tweede paal voor de voeten van Dario Dumic, die met links hard voorlangs het doel schoot. Kort daarop gooide Fredrik Jensen het duel in het slot (2-0). Het duurde tot de 71ste minuut voordat Twente-keeper Nick Marsman echt aan het werk moest. Hij redde eenvoudig op een kopbal van Wojciech Golla. Op de score was niets af te dingen. Twente voetbalde veel makkelijker dan NEC, dat in de blessuretijd opnieuw Ünal zag scoren : 3-0. FC Twente-NEC 3-0 (1-0) . 12. Ünal 1-0, 58. Jensen 2-0, 90. Ünal 3-0. NEC: Delle; Heinloth (59. Burnet), Dumic, Golla, Fomitschow; Grot, Bikel, Breinburg (60. Von Haacke), Rayhi; Kadioglu (75. Groeneveld), Awoniyi.

NIJMEGEN 'Jammer dat hij door zijn gedrag langs de lijn een karikatuur geworden is', zei technisch adviseur Danny Hoekman van NEC deze week in een interview over Peter Hyballa.



Vrijdag reageerde de trainer van de Nijmeegse ploeg tijdens het persuurtje voor de uitwedstrijd zaterdag tegen FC Twente.Wat vindt hij ervan een karikatuur genoemd te worden? Hyballa: ,,Of iemand mij een karikatuur noemt, of Donald Duck, of Lucky Luke of Pietje Puck, dat maakt me niet uit. Iedereen moet doen wat hij wil. Mij interesseert dat niet. Ik ben Peter Hyballa. Dat is goed zo. Ik ben een goede trainer. Ik praat niet zoveel over andere mensen. Ik praat met mensen.''



NEC struikelt van incident naar incident in de cruciale fase van het seizoen. ,,Normaal wordt er in Nederland over de top drie gesproken, nu lijkt het wel een top vier'', zegt Hyballa over alle aandacht in de media. ,,Je hebt heel veel roepers. De beste zeilmannen staan aan land. Zo zeg je dat toch? Links en rechts roepen ze nu dat alles beter kan. Maar ik heb niemand in mijn trainerskamer gezien die mij gezegd heeft hoe het beter moet. Dat doen ze alleen in de pers.''