LIVE: NEC laat kansen liggen in eerste helft, ADO ongevaarlijk

ADO Den Haag en NEC staan zaterdag voor de 28ste keer tegenover elkaar in Den Haag voor een wedstrijd in de eredivisie. NEC won zeven van de voorgaande partijen, ADO was zestien keer de sterkste en vier keer werd het gelijk.





Bij de Nijmegenaren keert spits Jay-Roy Grot terug van een knieblessure. De 18-jarige aanvaller start direct, net als Lorenzo Burnet. Voor de middenvelder is het de eerste basisplaats van het seizoen. Hij vervangt de geschorste André Fomitschow.



Voor coach Peter Hyballa is alleen een zege genoeg. ,,Ik hoor om me heen mensen zeggen dat we nog zes punten nodig hebben om veilig te zijn. Maar ik doe niet aan dergelijke rekensommetjes'', aldus Hyballa.



,,Ik heb het dit seizoen al vaker gehoord. Als we dit en als we dat... Dat hoorde ik ook voor de wedstrijden tegen Sparta, Go Ahead Eagles en PEC Zwolle, die we hebben verloren. We moeten niet zoveel praten. We moeten het doen. We moeten tegen ADO en in de wedstrijden daarna proberen het spel te spelen uit de eerste helft tegen Heracles. Dat was heel goed.''