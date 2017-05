LIVE: Rapper Boef voor de rechter voor springen op politieauto

In januari kreeg Boussaadia een taakstraf van 80 uur (waarvan 40 voorwaardelijk) voor het beledigen van agenten. In een van zijn vlogs riep Boef naar een Tilburgse rechercheur: ,,Ik neuk je dochter!." De rechter oordeelde dat de belediging schofferend was. Boef beriep zich op artistieke vrijheid, maar daar kon de rechter zich niet in vinden. Daarnaast hield hij zich niet aan de afspraken met de reclassering voor zijn voorwaardelijke vrijlating. Daarvoor werd hij in september 2016 aangehouden. Boef is tegen de uitspraak in beroep gegaan.