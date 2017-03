LIVE: Doelpunt De Jong nekt Vitesse tegen PSV

Sprankelend is het zeker niet in Eindhoven, maar de achterstand is voor Vitesse niet onoverbrugbaar. De Arnhemse gasten loeren op de gelijkmaker. Een echt slotoffensief is nog niet ingezet.

Henk Fraser hoeft deze week bij Vitesse geen lastige keuzes te maken. De coach kan Vitesse ongewijzigd houden voor het duel met PSV. Na de 5-0 zege op Sparta is daar ook helemaal geen reden toe.



Fraser beschikt bij Vitesse over een fitte spelersgroep. Alleen Maikel van der Werff ontbreekt nog. De verdediger hoopt na het weekeinde aan te sluiten bij de selectie. Hij is nagenoeg hersteld van een knieblessure.



Historische waarde

Vitesse gaat bij PSV op jacht naar een stunt. De Arnhemse club heeft dit seizoen in competitieverband nog alle duels met de clubs uit de top drie verloren. De bekerwinst op Feyenoord (2-0) is wel van historische waarde. Die heeft voor de Gelderse club de weg geopend naar de bekerfinale van 30 april in De Kuip.



Na PSV wacht Vitesse in de competitie sowieso nog een kans. Op 23 april komt Feyenoord (opnieuw) naar Arnhem.



Vermoedelijke opstelling Vitesse: Room; Diks, Kashia, Miazga, Kruiswijk; Baker, Nathan, Nakamba; Rashica, Van Wolfswinkel, Foor.