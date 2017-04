LIVE: Van Wolfswinkel verdubbelt voorsprong Vitesse

Goedenavond , welkom in dit liveblog van de thuiswedstrijd van Vitesse tegen SC Heerenveen . De aftrap is om 18:30 uur, en voor beide ploegen staat de strijd om Europees voetbal centraal. Vitesse wil naar plaats 4 om de playoffs te ontlopen, de bezoekers zijn nog in de strijd om een playoff-plek verwikkeld.

Het is volle bak vanavond in Gelredome. Door acties van de club zijn veel jeugdteams uit de regio aanwezig vanavond. De uitsupporters mogen plaatsnemen buiten de glazen omheining van het uitvak.

Al binnen twee minuten komt Vitesse goed weg . Een vrije trap van SC Heerenveen wordt van dichtbij over getikt door Reza Ghoochannejhad , die voor de 0-1 had moeten zorgen

Leerdam (26) heeft de voorbije weken bij Vitesse de concurrentiestrijd verloren met Diks, in de winter op huurbasis overgekomen van Fiorentina. Maar vanavond start Leerdam wel, wegens de schorsing die Diks midweeks opliep tegen Heracles (1-0 zege Vitesse).



Tegen Heerenveen keert niet alleen Leerdam terug in de basis bij Vitesse. Ook Arnold Kruiswijk maakt zijn opwachting weer. De Groninger kreeg woensdag tegen Heracles rust van trainer Henk Fraser. Alexander Büttner startte zo voor het eerst in de basis. Na een matige start herstelde de Achterhoeker zich wel, maar Kruiswijk is nog altijd eerste keus voor Fraser.



Bij Vitesse is Adnane Tighadouini terug na een liesblessure. Hij begint vermoedelijk op de bank. Maikel van der Werff is na een knieblessure nog niet wedstrijdfit.