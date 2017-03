LIVE: Vitesse loert op de counter in Eindhoven

PSV start zaterdagavond met Davy Pröpper en Marco van Ginkel tegen Vitesse. De voormalige spelers van de Arnhemse club starten in de basis. Bart Ramselaar is door coach Phillip Cocu geslachtofferd en zit op de bank. Bij Vitesse starten de verwachte elf. Trainer Henk Fraser handhaaft het team dat vorige week met 5-0 won van Sparta. China Op de bank is geen plaats voor Yuning Zhang. De spits is al naar China in het kader van de komende interlands voor de WK-kwalificatie.

PSV-trainer Phillip Cocu verscheen ongeveer twintig minuten voor de aftrap van het duel voor de camera van Fox Sports. De coach had lovende woorden voor Vitesse: ,,Ze hebben veel voetbal in de ploeg met veel creatieve spelers. Ze zijn in goede doen. Wij ook, dus het wordt een mooi duel denk ik.''

Henk Fraser hoeft deze week bij Vitesse geen lastige keuzes te maken. De coach kan Vitesse ongewijzigd houden voor het duel met PSV. Na de 5-0 zege op Sparta is daar ook helemaal geen reden toe.



Fraser beschikt bij Vitesse over een fitte spelersgroep. Alleen Maikel van der Werff ontbreekt nog. De verdediger hoopt na het weekeinde aan te sluiten bij de selectie. Hij is nagenoeg hersteld van een knieblessure.



Historische waarde

Vitesse gaat bij PSV op jacht naar een stunt. De Arnhemse club heeft dit seizoen in competitieverband nog alle duels met de clubs uit de top drie verloren. De bekerwinst op Feyenoord (2-0) is wel van historische waarde. Die heeft voor de Gelderse club de weg geopend naar de bekerfinale van 30 april in De Kuip.



Na PSV wacht Vitesse in de competitie sowieso nog een kans. Op 23 april komt Feyenoord (opnieuw) naar Arnhem.



Vermoedelijke opstelling Vitesse: Room; Diks, Kashia, Miazga, Kruiswijk; Baker, Nathan, Nakamba; Rashica, Van Wolfswinkel, Foor.