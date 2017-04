Vitesse lijdt beschamende nederlaag bij Excelsior ROTTERDAM - Vitesse heeft zaterdagavond in Rotterdam een beschamende nederlaag geleden bij degradatiekandidaat Excelsior: 1-0. Door de eerste nederlaag in vier wedstrijden lijkt de strijd om plek vier in de eredivisie beslist.







FC Utrecht, dat zondag in De Kuip tegen koploper Feyenoord speelt, heeft vijf punten meer dan nummer vijf Vitesse (48 om 53). AZ, de nummer zes van de eredivisie, heeft slechts twee punten minder dan de Arnhemmers.



Vitesse, dat startte met hetzelfde elftal als vorige week tegen Heerenveen (4-2 zege), begon dramatisch aan de wedstrijd. Nadat Excelsior-spelers Nigel Hasselbaink en Jordy de Wijs al de paal en de lat hadden geraakt, kwam de thuisploeg in de 13de minuut verdiend op voorsprong. Hasselbaink schoot de bal hard langs Vitesse-doelman Eloy Room: 1-0.



Centrale verdediger Matt Miazga moest na de openingstreffer geblesseerd van het veld. De Amerikaan leek last te hebben van een hamstringblessure. Alexander Büttner werd daardoor de nieuwe linksback, Arnold Kruiswijk maakte de wedstrijd centraal achterin af.



De wissel had weinig invloed op het zwakke spel van Vitesse. Hasselbaink had in de 30ste minuut zelfs de 2-0 moeten maken voor Excelsior, maar Eloy Room redde fraai op het schot van dichtbij. Vitesse stelde in de eerste helft niets tegenover de Rotterdamse aanvalsdrift. De Arnhemmers creëerden voor rust geen enkele goede kans.



Na rust drong de formatie van trainer Henk Fraser weliswaar aan, maar uitgespeelde mogelijkheden bleven uit.



Excelsior - Vitesse 1-0 (1-0)

13. Hasselbaink 1-0.

Geel: Mattheij (Excelsior).

Excelsior: Hahn; Karami, Mattheij, De Wijs, Massop; Koolwijk, Fredy, Fortes; Elbers (72. Ondaan), Van Duinen (89. Hadouir), Hasselbaink.

Vitesse: Room; Leerdam, Kashia, Miazga (27. Büttner), Kruiswijk; Nakamba, Nathan (63. Tighadouini), Baker (75. Zhang); Rashica, Van Wolfswinkel, Foor.

21:40 Guram Kashia verscheen direct na de wedstrijd zwaar teleurgesteld voor de camera bij Fox Sports. Quote De eerste helft was erg slecht. Veel duels, veel tweede ballen verloren we. Excelsior was beter en had meer de wil om te winnen.

Die wil en de inzet in duels hadden wij niet vanavond.

De com­pe­ti­tie­wed­strij­den zijn nog elke week belangrijk, en we horen nog niet bezig te zijn met de bekerfinale, maar het was gewoon niet goed aan onze kant vanavond. Vitesse-aanvoerder Guram Kashia 90'+4' Einde tweede helft! Excelsior wint, zeker niet onverdiend, van een zeer zwak Vitesse. 90'+4' Vitesse pompt er in blessuretijd nog een paar ballen in, maar grote kansen blijven ook nu uit. De ploeg heeft de aanstaande nederlaag volledig aan zichzelf te wijten. 90'+3' Gele kaart Ricky van Wolfswinkel. De frustratie spat er vanaf bij de spits na een overtreding van Excelsior. 90'+3' Doelpunt afgekeurd! Na een actie van Nigel Hasselbaink schiet Fredy binnen, maar de middenvelder stond buitenspel. Het blijft 1-0, met nog 2 minuten op de klok. 90' Vitesse heeft nog 5 minuten om gelijk te maken. Zoveel extra speeltijd wordt erbij geteld in Rotterdam. 88' Mike van Duinen wordt vervangen door Anouar Hadouir 86' Rashica wordt tijdens een actie naar de grond gewerkt, maar de scheidsrechter geeft een doeltrap in plaats van een vrije trap. Weer een aanval van Vitesse die op niets uitloopt. 83' Matteij en Van Duinen zorgen uit voorzetten voor gevaar voor et doel van Vitesse, Room is attent en het blijft 'slechts' 1-0. Verder verdedigd Exceslior met man en macht, terwijl Vitesse inspiratieloos verder gaat in de zoektocht naar de gelijkmaker. 76' De ingevallen Chinees laat al binnen een minuut zien dat hij er is. Zhangs volley gaat dan wel over het doel, Hahn is gewaarschuwd. 74' Een extra aanvaller moet Vitesse van de achterstand afhelpen. Middenvelder Lewis Baker wordt vervangen door Zhang Yuning. 72' Uit verschillende aanvallen, corners en verre inworpen wordt Vitesse dreigend, maar echt gevaar levert het nog niet op. Meer dan 3 reddingen heeft doelman Hahn nog niet hoeven verrichten vanavond. 71' Wissel bij Excelsior. Stanley Elbers wordt vervangen door Terell Ondaan. 62' Henk Fraser haalt inderdaad Nathan naar de kant. Hij wordt vervangen door Adnane Tighadouini. 61' Gele kaart Jurgen Mattheij. De verdediger is volgende week geschorst. 62' Adnane Tighadouini maakt zich klaar om in te vallen. Het is duidelijk dat er voorin iets moet veranderen bij Vitesse. Nathan lijkt het slachtoffer te gaan worden, de Braziliaan is nagenoeg onzichtbaar. 53' De snelheid van Hasselbaink brengt Vitesse op de counter weer in de problemen. Vanaf links zet de rappe aanvaller voor op Elbers, die de bal in één keer uit de lucht neemt. Room redt en houdt Vitesse op 1-0. 50' Via Büttner, Baker en Rashica vindt Vitesse in de eerste minuten na de pauze al beter de aanval dan het voor rust deed. Echte kansen volgen er nog niet uit, maar de druk is er. 45' De tweede helft op Woudestein is begonnen. Beide ploegen komen ongewijzigd uit de kleedkamer. 45'+1' Einde eerste helft Quote Zeer zwakke eerste helft van Vitesse. Nauwelijks een goede aanval gezien. Geluk dat Vitesse niet al met 2-0 voor staat. Op deze manier bewijst Vitesse aartsrivaal NEC een hele slechte dienst. DG-verslagger Julian Droog

