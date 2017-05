'Locoburgemeester Emmen zat ondergedoken voor No Surrender'

Wethouder en locoburgemeester van Emmen Bouke Arends heeft na een bedreiging door No Surrender drie weken ondergedoken gezeten in Groot-Brittanië. De bedreiging zou zijn geuit na de sluiting van het clubhuis in januari.

Volgens justitie bleek uit een lopend onderzoek dat zijn leven in gevaar was, zo schrijft het Dagblad van het Noorden. In een gesprek met die krant en NRC noemt Arends de periode ‘bizar’. ,,Het kán niet zo zijn dat bestuurders voor hun leven moeten vrezen als ze een besluit nemen om de rechtstaat te handhaven.

Italiaanse toestanden

,,Zijn we nu in Nederland of zijn we in Zuid-Italiaanse toestanden beland? Het grijpt diep in op je persoonlijke leven en op je persoon als bestuurder.’’

Arends hoorde vrijdag 10 maart van de politie dat er een ernstige bedreiging tegen hem was ontdekt. Dezelfde avond werd hij met zijn vrouw ondergebracht in een hotel ergens in Nederland.

Morrend akkoord

Quote Zelf mijn moeder wist niet waar ik zat Bouke Arends Daar kreeg hij op zondag bezoek van hoofdofficier van justitie Jan Eland, die hem adviseerde tijdelijk naar het buitenland uit te wijken. Arends ging morrend akkoord. Direct na die extra beveiligde ceremonie werden Arends en zijn vrouw door de politie richting Groot-Brittannië gebracht.

Daar volgde volgens hem een frustrerende periode van afzondering, waarin hij alleen contact had met Van Oosterhout en met zijn kinderen. Omdat de bedreiging specifiek op Arends was gericht, bleven zij op andere adressen in Nederland. Zij wisten niet waar hun ouders zich bevonden. ,,Zelfs mijn moeder wist niet waar ik zat’’, vertelt Arends.

Na drie weken kreeg hij van het OM de mededeling dat de dreiging voorbij was en kon hij terugkeren. Over de aard van de bedreiging en de reden waarom er geen gevaar meer was, willen zowel hij als het OM niet in detail treden. Het OM laat weten dat het onderzoek naar de bedreiging is afgerond zonder dat er aanhoudingen zijn verricht.

'Klinkklare onzin'