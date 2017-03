Luis Enrique tegen Asscher: 'Go after that little f*cker'

De enige kans van Lodewijk Asscher om deze verkiezingen te winnen is Barca-coach Luis Enrique invliegen. Ik hoorde hoe Enrique zijn team heeft voorbereid op de legendarische wedstrijd van woensdagavond (voor wie onder een steen leeft: Barca won met 6-1 van PSG, waardoor een eerder 4-0 verlies werd weggepoetst. Drie goals in de laatste vijf minuten).



Elke middelmatige coach zou zijn team proberen op te peppen met de opdracht: 'Het kan. Het is eerder gebeurd. We moeten er gewoon zes maken'. Niet Enrique. Die zei: 'Je gaat eerst voor de openingstreffer. Zo snel mogelijk. Dan ga je voor de tweede goal.' Enzovoort.



Je moet 'm even tot je laten doordringen, maar het is briljant.



Ach, Enrique is onbetaalbaar voor de PvdA. En het lijkt er misschien vaak op, maar politiek is geen voetbal. Toch zou je Enrique graag even in de kleedkamer met Lodewijk zien.



'First you take that bastard Roomer. Got it?' 'Then you go after the little f*cker Jessiah.' 'Got it?' 'And then, then you grab' the big one, that Saibrant Obooma. Grab' em by the ...



Enfin, te laat. Weken te laat. Het gaat niet meer gebeuren. Wat wel? Vijf vragen, vijf dagen voor de verkiezingen.



1. Wie gaat winnen? We weten het niet. We hebben geen clou. Fenomenaal is dat. U wilt mijn voorspelling? Het gaat nog tussen vier mannen: Buma, Pechtold, Rutte en Wilders. Meeste kans van die vier: Buma en Wilders. Ik durf van deze twee de winnaar niet aan te wijzen.



2. Wie wordt premier? Dat is grappig genoeg een andere vraag. De winnaar van deze verkiezingen is niet automatisch de nieuwe premier. Helemaal niet als het Wilders wordt. Als Buma en Rutte gelijk eindigen, kan het twee kanten op. Zelfs al Buma achter Rutte eindigt kan-ie nog premier worden. En vergeet Pechtold niet.



3. Welke lijsttrekkers gaan het kabinet in? Doe even uw ogen dicht, dan zeg ik: Buma, Pechtold, Klaver! Dat wordt wat, als die met z'n drieen in een kabinet gaan. Maar het kan zo maar gebeuren. De GroenLinks-leider is al aan het voorsorteren, hoor. Zegt nu dat-ie minister-president zou willen worden. Wordt-ie niet. Maar het ministerschap zit erin. Alhoewel oude wijze mannen tegen Klaver zouden moeten zeggen dat hij beter de leider in de Tweede Kamer kan uithangen, is het pluche waarschijnlijk onweerstaanbaar. Klaver heeft pittige ambitie, dat zie je aan zijn cv. En daar is overigens ook niks mis mee. De historische kans de eerste GroenLinks-minister van Nederland te worden, laat-ie niet schieten. Een ervaren CDA-Kamerlid zei het laatst zo: 'Als ze eenmaal de achterbank van een dienstauto hebben geroken, gaan ze d'r allemaal voor.'