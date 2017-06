'Maak een monument van paal bij De Punt'

In de vroege ochtend van 11 juni 1977 doorzeefden scherpschutters de trein met duizenden kogels, waarna de bestorming door mariniers plaatsvond. Bij de actie, gisteren precies veertig jaar geleden, kwamen zes Molukse kapers en twee passagiers om. In een paal van de bovenleiding zijn de kogelgaten omcirkeld. ,,Deze paal is waarschijnlijk het meest iconische spoor van de beschieting van de trein, een object dat het hele verhaal van de kaping in zich draagt'', legt Wijnen uit. ,,Ik vroeg me af of dat soort resten beschermd zijn en kwam erachter dat dit niet zo is.''



Behalve de paal bevinden zich op het naastgelegen golfterrein nog schuttersputten vanwaaruit de trein werd geobserveerd en beschoten. Wijnen vraagt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om het hele terrein waar de kaping zich afspeelde de status van archeologisch beschermd rijksmonument te geven. ,,Vanuit archeologisch perspectief is het een slagveld met bijbehorende sporen'', zegt Wijnen. ,,Het ligt in de verwachting dat er naast de bovenleidingspaal en schuttersputten nog meer sporen zijn.''



Volgens Wijnen is de plek bij het Drentse dorpje De Punt van grote symbolische waarde en is de gebeurtenis van groot belang voor de Nederlandse geschiedenis. Net als de plek waar de basisschool stond die destijds tegelijkertijd werd gegijzeld door een andere groep Molukkers.



Wijnen: ,,Door de heftige afloop is De Punt samen met de school in Bovensmilde een belangrijk symbool van de Molukse acties geworden. In de media is daar de afgelopen weken vaker aandacht voor geweest, maar over de plek waar het gebeurde, hoor je weinig.''