Maarten van der Weijden blijft ondanks tegenwind op schema

De finish staat gepland rond 15.00 uur, maar schipper Nick Meertens (die naast Van der Weijden vaart) verwacht de aankomst zelfs iets eerder. Er staat vrij veel tegenwind, maar Van der Weijden ligt nog altijd op schema. ,,Hij voelt zich nog vrij fit.''



Er staan veel mensen langs de kant om hem aan te moedigen. Bij Gouda is Van der Weijden even ,,vertroeteld'' aan boord van de sloep en volgestopt met pasta, voor de koolhydraten. Hij moest daar het water uit omdat hij de sluis niet door mocht zwemmen.Tegen de stroom in.



Halverwege de nacht was er veel tegenwind. En bij Waddinxveen werd er gespuid (water op het water geloosd) waardoor Van der Weijden tegen de stroom in moest zwemmen. Na Ouderkerk aan den IJssel zal er ook weer tegenwind zijn.



Volgens Meertens verkeert de zwemmer in topconditie. De schipper vond vooral het passeren van Oude Wetering bijzonder. ,,Het leek wel of heel het dorp was uitgelopen.''