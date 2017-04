Machinist redt kalfje uit Dinkel met rupskraan

'Jihadman' moet proces in cel afwachten

15:28 Hoofdverdachte in het Haagse jihadproces Azzedine C. (34) - alias Abou Moussa - mag de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak in hoger beroep niet in vrijheid afwachten. Dit heeft het gerechtshof in Den Haag vandaag bepaald.