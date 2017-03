Maffia nog steeds actief op bloemenveiling

Jarenlang smokkelde de Italiaanse maffia cocaïne tussen ladingen bloemen uit Aalsmeer naar Italië. Met de arrestatie van de gebroeders Vincenzo en Giuseppe Crupi in 2015 werd hun drugslijn opgerold. Maar de grote politieoperate blijkt lang niet alle maffia-invloeden te hebben uitgeroeid.



Onderzoek van het Duitse journalistencollectief Correctiv en deze krant wijst uit dat er nog steeds banden bestaan tussen maffiagerelateerde personen en Nederlands grootste bloemenveiling. Bloemenhandelaren in Aalsmeer zijn angstig om te praten, maar zeggen anoniem: ,,Ik weet voor 99 procent zeker dat de drugshandel via andere maffialeden doorgaat."



Bart Weitjens, directeur van Agro-Check, een bedrijf dubieuze spelers in de bloemensector onderzoekt, ziet ook dat de maffia nog actief is. ,,Ze zijn hier nog steeds aan de gang. De bloemenbranche is te perfect voor ze. Vrachtwagens met bloemen rijden heel Europa rond. En het is een versproduct, dus alles moet snel vervoerd worden. Het is nauwelijks controleerbaar."



Slechts bijzaak

De broers Vincenzo en Giuseppe Crupi runden meer dan twintig jaar lang een bloemenexportbedrijf in Aalsmeer. Ze stonden bekend als één van de grootste exporteurs van bloemen naar Italië. Weinigen wisten dat de tulpen en hyacinten slechts bijzaak waren. Het echte geld verdienden ze met cocaïne die in holle ruimtes van de vrachtwagens werd verstopt. Ze werkten voor een machtige clan van de Calabrische maffia, de 'Ndrangheta. Ook na hun arrestatie in 2015 blijkt de familie Crupi de banden met Aalsmeer niet te hebben doorgeknipt.



Toen één van de broers in september 2016 vrij kwam, ging hij meteen terug naar Aalsmeer, zegt een getuige in het Italiaanse strafrechtelijk onderzoek. Hij zou hebben geprobeerd de boekhouding mee te nemen. Eén van hun belangrijkste helpers is ook alweer gesignaleerd. In herfst van 2015, vlak nadat de broers werden gearresteerd, trouwde de dochter van één van de Crupi's met een jonge man uit Siderno, de thuisbasis van hun maffiaclan.