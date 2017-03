Maffiabaas en Van Gogh-koper werkte jarenlang in Amsterdam

Toen inbreker Octave Durham, alias Okkie, in 2002 de twee meesterwerken uit het Van Gogh museum had gestolen, wilde hij ze verpatsen aan Cor van Hout. Maar toen de Heinekenontvoerder plotseling werd doodgeschoten, moest hij van plan wisselen. Uiteindelijk sleet hij de doeken aan een grote drugshandelaar van de Napolitaanse maffiatak Camorra: Raffaele Imperiale.

De nog steeds voortvluchtige Imperiale (42) woonde en werkte jarenlang in Amsterdam. Hij nam in 1996 de coffeeshop Rockland aan de Raadhuisstraat over en huurde een appartementje in Osdorp. Sindsdien was Amsterdam de thuishaven voor de ‘koning van de drugs’, zoals hij in Italië wordt genoemd.

Volledig scherm De Amsterdamse coffeeshop Rockland van waaruit maffiabaas Raffaele Imperiale jaren zijn drugslijnen bestierde. © Google Streetview

De blonde

Raffaele Imperiale beperkte zich niet tot de softdrugs die in zijn coffeeshop over de toonbank ging. Hij haalde grote partijen cocaïne binnen, blijkt ondermeer uit een Italiaans strafdossier. Imperiale werkte samen met de Nederlandse drugshandelaar Rick van de Bunt, die in 2008 in Madrid werd geliquideerd. Van de Bunt, door de Italianen ‘de blonde’ genoemd, had die avond juist gevierd dat hij een deal had gesloten met justitie in Italië. In ruil voor verklaringen zou hij een lagere straf krijgen.

Een andere zakenpartner van Imperiale was Raffaele Amato, baas van de gelijknamige Camorraclan. Met Amato runde Imperiale drugslijnen over de hele wereld. Ook investeerde hij in vastgoed, voornamelijk in Spanje. Toen Okkie hem in 2002 de twee meesterwerken van Van Gogh aanbood, zwom Imperiale al in het geld. Voor hoeveel geld Imperiale de doeken overnam, wil de inbreker niet loslaten.

Privévliegtuig

De Italiaanse drugshandelaar smokkelde de doeken naar zijn geboorteplaats, Castellammare di Stabia, een kustplaatsje op zo’n 30 kilometer van Napels. In een depot, uitkijkend over de Middellandse Zee, verstopte hij de doeken in een holle muur. De doeken waren niet de enige spullen van waarde die hij daar stalde. Hij had er ook een collectie sportwagens en een privévliegtuig achter de hand.

Imperiale gebruikte de Van Goghs meerdere keren als onderpand als hij zaken deed met Zuid Amerikaanse drugsbendes. Gelukkig voor het Van Goghmuseum heeft hij de schilderijen nooit als wisselgeld hoeven te gebruiken.

De werken hangen vanaf 21 maart weer in het Amsterdamse museum, waar de beveiliging inmiddels is opgeschroefd. Aankomende dinsdag is in een speciale uitzending van Brandpunt ook te zien hoe Okkie de doeken wist te stelen en de Italiaanse politie ze uiteindelijk terugkreeg.

Luxeleven