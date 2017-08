Man (22) uit Zevenbergen opgepakt vanwege terreurdreiging Rotterdam

Korpschef zet alles op alles om lek binnen politie naar GeenStijl op te sporen

11:57 Korpschef Erik Akerboom vindt het stuitend en onacceptabel dat informatie van de politie over de automobilist die in juni een aanrijding veroorzaakte bij Amsterdam CS is gelekt aan GeenStijl. Dat schrijft de hoogste politiebaas in een mail die naar alle medewerkers van de politie is gestuurd. ,,Er is alle reden om aan te nemen dat iemand uit onze organisatie deze informatie doelbewust aan GeenStijl heeft verstrekt."