Man (51) overleden na steekpartij kroeg Nijmegen

Verwarde man dreigt met ontploffing in Hoorn, huizen ontruimd

10:47 In Hoorn zijn vanochtend 24 huizen ontruimd omdat een man zijn woning dreigde op te blazen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een verward persoon de gemoederen bezighoudt, nadat gisteravond eenzelfde situatie zich had voorgedaan in Kerkrade.