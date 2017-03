Doden bij ongelukken in Noord-Brabant en Limburg

Verdachte aanslag Antwerpen in Rotterdam gepakt voor bezit pepperspray

24 maart Mohamed R. (39), die donderdag mogelijk een aanslag wilde plegen in Antwerpen, werd vorige week vrijdag in Rotterdam opgepakt vanwege de vondst van een busje pepperspray in zijn auto. Agenten troffen R. slapend en stinkend naar drank achter het stuur.