Man vast voor 22 jaar oude verkrachting in Den Bosch

Gefeliciteerd, onze vlag is jarig!

14:23 Onze welbekende driekleur is eigenlijk een jonkie. De officiële rood-wit-blauwe vlag is 19 februari pas tachtig lentes oud. Maar de geschiedenis van de beroemde banier gaat nog veel verder terug. De hoogste tijd om de Nederlandse vlag in het zonnetje te zetten.