Man veroorzaakt ravage bij slagerij in Veldhoven

,,Zoiets als dit hebben we nog nooit meegemaakt. Het is één grote ravage", zegt Mark Antonis, de eigenaar van het familiebedrijf. ,,Iets voor zes uur kwam de man binnen. Hij begon meteen de vitrines in te slaan. Vervolgens vertrok hij naar buiten waar hij nog eens vier ruiten met de hamer bewerkte. Toen vluchtte hij weg op de fiets." Volgens Antonis keek de man verward uit zijn ogen en was hij niet aanspreekbaar.



Op de beelden van de beveiligingscamera is de man goed te zien. Het gaat om een blanke man van rond de 45 jaar. Omdat hij geen bekende is van de politie en er geen vergelijkbare voorvallen bekend zijn, tast de politie in het duister over de identiteit van de man en zijn eventuele motief.



Hoewel er meerdere personeelsleden aanwezig waren in de winkel en in de werkplaats tijdens het voorval, heeft niemand ingegrepen. ,,Hij was al vertrokken voor we in de gaten hadden wat er precies gebeurde. Je hoort wel klappen, maar je denkt dat er iets valt, niet dat iemand de boel kort en klein slaat. Je schrikt je het leplazerus."