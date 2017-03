Man wint ruim 1,7 miljoen euro in casino Breda

Eerste begraafplaats voor baby's jonger dan 24 weken geopend in Almere

19 maart In Almere is een begraafplaats geopend voor kindjes die voor de 24ste week van de zwangerschap zijn geboren. Het zogeheten Vlinderveld is een initiatief van Begraafplaats en Crematorium Almere. Het is voor het eerst dat in Nederland zo'n begraafplaats wordt geopend.