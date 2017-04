Man zwaar mishandeld in weiland Enschede achtergelaten

De politie denkt dat het slachtoffer vanmorgen is overvallen in z’n grijze Mercedes C180. Daarna is de man gegijzeld in z'n eigen auto. Dader en slachtoffer zijn samen naar de Twekkelerbeekweg in Enschede gereden. Of er een wapen is gebruikt tijdens die rit naar het buitengebied van Enschede, weet de politie op dit moment niet.