Marc Dutroux wil hoger uurloon in de gevangenis

Aardbevingen Groningen moet complete woonwijk versterken, bewoners maanden zonder huis

22:08 Een complete woonwijk van 398 woningen in het Groningse Appingedam moet worden versterkt. De rigoureuze aanpak is de omvangrijkste versterkingsoperatie tot nu toe in het aardbevingsgebied. Sommige bewoners moeten vermoedelijk maandenlang ergens anders wonen.