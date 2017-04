Marcel K. staat terecht voor 'lynchfilmpje' Sylvana

Marcel K. (37), die het bekende 'lynchfilmpje' van Sylvana Simons maakte, staat vanmiddag terecht in de rechtbank van Amsterdam. De man uit Kudelstaart monteerde een video, waarin Sylvana 'wordt opgehangen' door de Ku Klux Klan. K. is - net als Sylvana - in de rechtbank aanwezig.

Vanmiddag waren we live bij een andere rechtszaak tegen 4 bedreigers van Sylvana Simons. Het OM eiste tegen alle verdachten dezelfde straf: 60 uur werkstraf. Lees dit hier terug.

In deze rechtszaak wordt het dreigfilmpje behandeld, waarin op muziek van het liedje 'Oh Sylvana', het hoofd van Sylvana in verschillende racistische scènes was geplakt. De voormalig DENK-politica werd onder meer afgebeeld als Afrikaanse inboorling en Zwarte Piet. Ook werd haar hoofd gephotoshopt in foto's van zwarte slachtoffers van lynchpartijen van de Ku Klux Klan, eind 19de eeuw.

Vicepremier Lodewijk Asscher nam openlijk afstand van de beelden. Hij bestempelde de beelden als 'weerzinwekkend' en 'volkomen onacceptabel'. Ook BN'ers als Humberto Tan en Rossana Kluivert beklaagden zich over de 'walgelijke' beelden.

Na de video en meerdere bedreigingen werd besloten om Sylvana te beveiligen. De man meldde zich vervolgens uit eigen initiatief op het politiebureau.

Rechtszaak

K. erkent dat hij de video heeft gemaakt. Hij vindt dat er 'een hoop achter wordt gezocht'. ,,Ik zag iets wat er op leek en ben gaan knippen en plakken. Heb er niet echt over nagedacht. Als ik er een nachtje over had geslapen, dan was het misschien wel anders gegaan."

Toen de verdachte het filmpje overal zag opduiken, heeft hij de 'slideshow' (zoals hij de video zelf noemt) van Youtube gehaald.

Signaal

Vanmiddag is er nog een rechtszaak, maar deze is achter gesloten deuren aangezien de verdachte minderjarig is. Vanochtend stonden vier andere bedreigers van Sylvana terecht. De officier van justitie eiste toen tegen alle verdachten dezelfde straf: 60 uur werkstraf.

In totaal staan er vandaag en morgen 22 verdachten terecht. Zij komen uit het hele land, van Roermond tot Ter Apel en van Enkhuizen tot het Westlandse Kwintsheul. Het gaat om 21 mannen en één vrouw. Er zitten twintigers tussen, maar ook meerdere vijftigers en zestigers en zelfs een man van 72, uit Kwintsheul.

,,Ik heb alles bij elkaar 40.000 van dit soort mails, tweets, Facebookberichten en noem maar op gekregen'', aldus Sylvana. ,,Maar het gaat me niet om het aantal mensen dat wordt opgepakt. Ik ben blij dat deze 22 zich nu voor de rechter moeten verantwoorden. Het gaat me om het signaal dat wordt afgegeven dat dit niet kan.''

De uitspraken in de 22 zaken zullen op 18 mei zijn.