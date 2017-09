Marcouch treedt vandaag aan in Arnhem

De keuze voor Marcouch deed stof opwaaien. De PVV, actiegroep Pegida en de extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie NVU demonstreerden in Arnhem tegen zijn voordracht, die volgens hen zou leiden tot ,,islamisering van de hoofdstad van de grootste provincie van het land.'' De PVV wilde een Kamerdebat over de benoeming, maar kreeg dat niet voor elkaar.



Marcouch volgt Herman Kaiser op, die zijn ambt om gezondheidsredenen moest neerleggen. De nieuwe burgemeester komt in een politiek wespennest terecht. De stad wordt bestuurd door een minderheidscollege van SP, D66 en CDA, nadat eerst GroenLinks en later de ChristenUnie de coalitie verlieten.



Sinds het aantreden van de nieuwe raad hebben al vier wethouders van verschillende partijen het bijltje erbij neergelegd. Er loopt nu een onderzoek naar de bestuurscultuur in Arnhem, dat medio oktober klaar moet zijn.