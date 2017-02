Marlboro blijft populairste merk, Max zorgt voor populairder Red Bull

De populariteit blijkt uit de A-merken Top 100, samengesteld door marktonderzoeker IRI en vanochtend gepubliceerd in Foodmagazine. Marlboro heeft zijn populariteit deels te danken aan de sluiting van veel tabakszaken en aan de langere openingstijden van supermarkten, waardoor mensen vaker 's avonds sigaretten kunnen kopen. Maar de groei zit ook bij Marlboro Gold, de light-variant. Ook de Fuse Beyond , een sigaret met een capsule in het filter die de roker fijnknijpt waardoor een aroma vrijkomt, is een succes gebleken.

De top vijf: 1. Marlboro - omzet: €443,5 miljoen 2. Douwe Egberts - omzet: € 309,8 miljoen 3. Coca-Cola - omzet: € 285,6 miljoen 4. Campina - omzet: € 266,3 miljoen 5. Heineken - omzet: 244,5 miljoen Red Bull gaat van plek 60 naar plek 48, met de populariteit van Max Verstappen als enige verklaring. De grootste stijger in deze editie van de Merken Top-100 is Arla, dat van plek 85 naar 70 opschuift. Van de €9,5 miljoen groei komt €6,5 miljoen uit Skyr, een magere kwark die zijn oorsprong in IJsland vindt.

Bier

Ook bier is populair in de supermarkt, vooral omdat mensen meer verschillende soorten bier zijn gaan drinken, tegen hogere prijzen. Speciaalbiertjes, 0.0 varianten en het zoetere Radler-bier zorgen voor een stijging in de markt. We drinken dus niet per se méér bier, maar vooral duurder bier. Daarnaast neemt het aantal slijterijen af, net als het aantal sigarenzaken.



De grootste daler is het biologische merk BIO+, dat niet langer bij Jumbo verkrijgbaar is. Ook Appelsientje daalt, net als Maaslander, die veel last heeft van concurrent Campina. Die heeft er afgelopen jaar voor gekozen om Campina als submerk van Optimel, Vifit en Goedemorgen neer te zetten. En dat heeft hen geen windeieren gelegd.



Merken als Wicky, Kanis & Gunnink, Kellogg’s, West en Van Gilse zijn dit jaar uit de lijst verdwenen.