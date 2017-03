'Maseratiman' veroordeeld tot ruim 3 jaar cel

Möllenkamp werd 2009 ontslagen door woningcorporatie Rochdale nadat de misstanden aan het licht waren gekomen. In eerste aanleg werd hij veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Zowel hij als het OM, dat toen en ook nu drie jaar eiste, ging in hoger beroep.



De reden dat de straf in hoger beroep hoger uitkomt, is omdat de maximale gevangenisstraf voor het aannemen van steekpenningen recent is verhoogd van één naar vier jaar. ,,Het hof acht in beginsel voor alle feiten tezamen een gevangenisstraf van vier jaar passend.'' Maar: ,,Door de lange duur van de rechtsgang bij de rechtbank heeft het hof de gevangenisstraf verminderd met negen maanden.''



De voormalig bestuursvoorzitter, die er een luxe levensstijl op nahield, kreeg bijnamen als 'Maseratiman' en 'Zonnekoning'. Volgens het hof heeft hij zich over een langere periode op onrechtmatige wijze verrijkt door het aannemen van steekpenningen. Möllenkamp zelf heeft altijd ontkend dat hij steekpenningen aannam.