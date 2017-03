Máxima proeft en ruikt erop los in Westlandse tuin

Ook kreeg ze van directeur Rob Baan in de kassen tekst en uitleg over de duurzame wijze waarop zijn bedrijf energie opwekt en gebruikt. Met zonnecollectoren en ondergrondse warmteopslag bijvoorbeeld.



Koppert Cress was geen onbekende voor de koningin. Ze had al een paar keer eerder kennis gemaakt met producten van het bedrijf. Tijdens het staatsbezoek aan Japan bijvoorbeeld en bij de opening van de Markthal in Rotterdam.