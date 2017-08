Medewerkers gevangenis en gedetineerden gehoord in moordzaak Yvon Pfaff

Het lijk van de man werd in juni 2014 gevonden in een uitgebrande auto bij landgoed De Pettelaar in Sint-Michielsgestel.



Een woordvoerster van het gerechtshof in Den Bosch zei vandaag dat begin juni is bepaald dat enkele gevangenismedewerkers en gedetineerden als getuigen zouden worden gehoord.



Daan Nieuwenhuis, advocaat van de Bosschenaar, had het donderdag over 'een nieuw scenario' waarover hij verder geen nadere toelichting wenste te geven.