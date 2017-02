Meer mensen kunnen tegelijk belastingaangifte doen

Tichelaar droeg toch schoonzus aan

10:38 De Drentse commissaris van de koning Jacques Tichelaar (PvdA) erkent toch dat hij zelf zijn schoonzus aandroeg voor de herinrichting van Huize Tetrode, een gebouw dat eigendom is van de provincie. Dat schrijft hij in een brief aan Provinciale Staten die in bezit is van de Volkskrant.