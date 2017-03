Meerderheid durft geen eerste hulp te verlenen bij aanslag

Van de Nederlanders voelt 55 procent zich niet bekwaam om eerste hulp te verlenen bij een aanslag. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Rode Kruis. De hulporganisatie komt daarom met een lijst van do's-and-don'ts en EHBO-tips bij crisissituaties, zoals een aanslag.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders er niet aan denkt om zichzelf eerst in veiligheid te brengen, terwijl dat cruciaal is om überhaupt hulp te kunnen verlenen. Bij rookgevaar is dat slechts vijf procent. Verder weet bijvoorbeeld maar een derde van de ondervraagden dat je een brandwond kunt koelen met alles wat drinkbaar is als er geen water in de buurt is. Maar liefst 95 procent gaf een verkeerd antwoord op de vraag wat te doen als er nog rookgevaar is.

Het Rode Kruis vindt dat alle Nederlanders voorbereid zouden moeten zijn op crisissituaties zoals een aanslag. Overigens wist bijna 95 procent dat je een voorwerp in een lichaam, zoals een scherf of kogel, het beste kunt laten zitten en moet afdekken. En dat je bij een heftige bloeding de wond kunt dichtdrukken met een kledingstuk, een doek of een hand als je geen verbanddoos bij de hand hebt. Lees hier meer over de do's-and-don'ts bij een aanslag en de EHBO-tips