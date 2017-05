Meeste aangerande meisjes uit Brabantse Eersel blijven thuis

Scholieren zijn positief over de manier waarop door het Brabantse Rythovius College wordt omgegaan met het nieuws dat insloeg als een bom. Tijdens een uitje naar het Technopolis Museum in Mechelen werden meisjes belaagd, geïntimideerd en betast door vier Belgische leeftijdsgenoten. ,,Eentje pakte me bij mijn nek en een ander bij mijn heup en kont. Vervolgens gingen ze overal aanzitten. Ik werd in mijn nek gekust en kwam maar niet los", zo verklaarde één van de slachtoffers in een whatsappbericht.



De school heeft al gesprekken gevoerd met de meisjes en begeleidt ze waar mogelijk. Verschillende leerlingen zijn verbaasd over de landelijke aandacht voor het incident. ,,Ik had niet gedacht dat dit het nieuws zou halen. We waren erbij maar hebben er eigenlijk niks van gemerkt.''



Ook een vriendin van een van de slachtoffers zegt dat het verhaal een beetje wordt opgeblazen. ,,Een paar meisjes zijn wel heftig aangepakt en zelfs opgesloten in de wc, maar bij de meeste valt het wel mee.''