Meeste partijen Drenthe willen nog toelichting van Tichelaar

Politiebureau ontruimd om granaten

16:33 Het politiebureau in Hoensbroek (Limburg) is woensdagmiddag ontruimd omdat iemand zich met twee gevonden handgranaten bij de balie had gemeld. Het eerste vermoeden van de politie is dat het gaat om materiaal uit de Tweede Wereldoorlog, maar onderzoek moet nog uitwijzen of dat echt zo is.