Meisje (15) voorkomt met knietje ontvoering in Etten-Leur

Het slachtoffer meldde zich donderdag middag, 45 minuten na het incident, samen met haar vader op het politiebureau. De politie heeft de afgelopen dagen tevergeefs gezocht naar de dader en zijn auto en is daarom nu op zoek naar getuigen.

Het meisje vertelde de politie dat ze op haar fiets van school op weg was naar huis. Ze reed over de Beukenlaan in de richting van de Concordialaan. Ter hoogte van de basisschool kwam een auto naast haar rijden.

Onder invloed

De bestuurder stopte in de bocht. Hij stapte uit en hield haar tegen, aldus de politie. Ze had het vermoeden dat de man onder invloed was. Eenmaal op de vlucht hoorde ze nog dat iemand riep: ‘He laat dat meisje met rust.’