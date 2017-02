M&M-sorteermachine van TU-student gaat de wereld over

De machine gebruikt een zogeheten RGB-sensor, die kleuren kan onderscheiden. Op de video die de student werktuigbouwkunde van zijn machine maakte, is te zien dat deze de Skittles keurig per kleur in het juiste bakje deponeert. Het duurt wel even voor de machine klaar is: een zak van 300 gram werkt het apparaat in 2 à 3 minuten weg. De uitvinding spreekt tot de verbeelding: het filmpje van de sorteermachine is al meer dan 200.000 keer bekeken op Youtube.