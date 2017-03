Mensensmokkelaars dwingen vluchtelingen te liegen over reden en route

Gelici heeft momenteel zeventig 'dossiers' van Armeense asielzoekers over wie hij zich ontfermt. Nederland is voor hen te weinig gastvrij. Terwijl: als er één groep is, die heeft bewezen zich overal aan te passen en een bijdrage te leveren, dan is het wel de Armeense. Ze zijn wat hem betreft voorbeeldvluchtelingen.



Het échte verhaal, zegt Gelici, vertelt haast geen enkele vluchteling. Liegen vindt hij niet het goede woord. ,,Elke vluchteling heeft een geheim'', formuleert hij. Als bekend voorbeeld noemt hij oud-kamerlid Ayaan Hirsi Ali (VVD) die loog over haar identiteit en later toegaf een economisch vluchteling te zijn.



Voor de geheimen is begrip op te brengen. ,,Deze mensen zijn bang. Ze vertellen een verhaal anders en als ze dat inzien en spijt hebben, is er geen weg terug meer'', zegt hij. ,,Het zijn soms de mensensmokkelaars die hen dwingen te liegen over de route en de manier van de vlucht. Het kan angst zijn voor Assad.''



Maar voor Gelici zijn er wel grenzen. Het geheim of de leugen mag niet zo groot zijn dat ze de kansen van werkelijke vluchtelingen ondermijnt. ,,Ik vind het als mens erg jammer dat een kind slachtoffer is van familieproblemen. Maar dit verhaal is zo pijnlijk voor mensen die wél uit Aleppo komen'', zegt hij. ,,Ik denk dat Jean misschien alleen op humanitaire gronden een kans maakt.'' Bedacht moet worden dat de situatie kennelijk zo was dat de familie zich aan een levensgevaarlijke tocht waagde.