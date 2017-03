'Met mij gaat het niet zo best, Diederik'

Lieve Diederik,



Hallo Didi, hoe is het met jou? Ik hoor al weken niks van je. Gaat het goed met je?



Ik zal maar eerlijk zijn: met mij gaat het niet zo best. Na gisteren (heb je gekeken? Ik hoop het niet eigenlijk), na gisteren voel ik me de hele dag al beroerd. Misschien zag je dat wel. Ik voelde me tijdens dat debat al een beetje wegzakken. Enfin, eerst kreeg ik die klerelijer van een Buma over me heen, noemde me een 'spuit elf'. Buma, nota bene! Nou, dat pik ik natuurlijk niet. Ik wou hem van katoen geven, je weet dat ik dat best kan. Ik heb jou ook wel eens van katoen gegeven, weet je nog? Een mes keihard in je rug, zeiden ze toen van me. Ik was er zelf nogal van geschrokken, toen. Ben je nog boos op me? Didi. Ik bedoelde het niet zo hoor.



Even tussen ons: ik was helemaal mezelf niet toen, ik wilde je helemaal niet beledigen. Om eerlijk te zijn, ik weet eigenlijk steeds minder waarom ik überhaupt met je ging strijden om het lijsttrekkerschap, Didi. Je deed het helemaal niet zo slecht. Ik vond je ook best goed, toen. Heb ik je dat wel eens gezegd? Nou ja, terug naar nu. Je begrijpt het misschien wel.



Heb je gisteren gekeken Didi? Ze waren zo gemeen tegen me. Nou dus, toen wou ik dat doen, die Buma ook eens een mes in de rug steken, zeg maar. Maar toen kreeg iemand anders de beurt. En toen, Didi, toen was ik zo kwaad. Maar toen moest ik direct naar die krullenmevrouw in de spotlights en die, Didi, die was zo gemeen tegen me. Jemig, alsof ik er wat aan doen kan dat de PvdA slecht in de peilingen staat. Dat is toch niet mijn schuld? Nou ja. Enfin. Didi, ik moet het kort houden. Ik moet straks weer naar een talkshow en ik wou je vragen, weet je, volgende week moet ik nog een keer op debat. Denk je dat we een keertje kunnen sparren? Didi? Hoe jij dit had aangepakt? Zo'n debat. Zo'n lijsttrekkerschap überhaupt? Ik kan bij je langs komen hoor, Didi. Maar waar ben je? Didi?



Hartelijke groet,



Lodewijk



PS: BEL ME!