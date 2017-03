Meteorologische lente trapt af met onstuimig weer

De astronomische lente, het moment waarop de zon loodrecht boven de evenaar staat, begint dit jaar om exact 11.28 uur op 20 maart. ,,Veel mensen hebben geleerd dat de lente op 21 maart begint, maar de laatste keer dat dit het geval was, was in 2007. De komende tientallen jaren begint de astronomische lente meestal op 20 maart en rond het midden van de eeuw zelfs een paar keer op 19 maart. Pas in het jaar 2101 begint de lente voor het eerst weer op de 21e. De meeste Nederlanders die nu leven, zullen dat niet meer meemaken. Voorlopig kunnen we op school dus beter leren dat de lente op 19 of 20 maart begint", stelt Lankamp.



Hoe de lente gaat verlopen wat het weer betreft, is volgens Weerplaza onmogelijk om aan te geven.