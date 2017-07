MH17-verdachten zullen voor Nederlandse rechter verschijnen

De keuze voor het Nederlandse rechtssysteem is een belangrijke stap richting de berechting van verdachten van het neerhalen van vlucht MH17, staat te lezen in een verklaring die vandaag is vrijgegeven.

Verdrag om uitlevering

Nationale vervolging in Nederland vergt nog wel de nodige uitwerking, meldt het ministerie. Zo is noodzakelijk om een verdrag met Oekraïne te tekenen om de strafvervolging te regelen. Dit zal op 7 juli aanstaande gebeuren en zal dan zo spoedig mogelijk met de uitvoeringswetgeving aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Den Haag

De daders komen mogelijk voor de rechtbank in Den Haag te staan, maar niet voor het internationaal strafhof. De rechtbank in Den Haag is bevoegd om te oordelen in internationale zaken. Volgens De Volkskrant is het voordeel van deze keuze dat het proces snel kan beginnen nadat het strafrechtelijk onderzoek is afgerond.