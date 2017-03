Milou (21) raakt gevoelige snaar op Facebook: Slutshaming is niet oké

Deelen studeert Europese Talen en Culturen. Anderhalf jaar geleden werd ze lid van het Corps. Ze stortte zich vol goede moed in het studentenleven, maar bij de studentenvereniging werd ze geconfronteerd met een wereld die ze niet kende. ,,Daar ben ik vaak uitgemaakt voor ‘hoer’, ‘slet’ of ‘laag wijf’. Ik was het lijdend voorwerp van een lied dat jaarlijks door tientallen jongens wordt gezongen over ‘het laagste meisje van het jaar'. Ik schaamde me diep en voelde mij vernederd,’’ schrijft ze op Facebook.

,,Toen ik men hierop aanspraak, kreeg ik terug dat het maar een grap was. Ik heb geen één keer gelachen. Ook werd er over mij geschreven dat je ‘mij kon doen voor een pakje peuken en een Smirnoff’. Ook toen was hun argument: ‘is toch grappig Milou, daar kan je toch wel om lachen’. En nee, ik moést niet lachen.’’

Volledig scherm Milou Deelen. © Videostill

Een man die openlijk vertelt over zijn seksuele avonturen met meerdere vrouwen is een stoere vent, maar een vrouw die zo haar seksualiteit vorm geeft, is een slet. ,,Slutshaming bestaat, maar heel veel mensen kennen de term niet eens. En daar wil ik iets aan doen op Internationale Vrouwendag.’’

Zwijgend

Het filmpje lijkt op de beroemde clip van Bob Dylan van het lied Subterranean Homesick Blues. Zwijgend houdt Deelen tekstborden met haar boodschap voor de camera. ,,We hebben bewust voor deze vorm gekozen. De teksten moeten het doen. Ik sta stil temidden van de mensenmassa die voorbij loopt om te laten zien dat slutshaming bestaat en dat heel veel mensen dat niet weten.’’

In de toelichting op haar facebookpagina stelt ze Internationale Vrouwendag aan te grijpen om haar verhaal te delen en roept ze vrouwen op om zich vooral niet te schamen. ,,Mijn seksualiteit is van mij, en niet stof voor jouw grap. Daarnaast heb ik er als vrouw evenveel recht op als man. Als jongens seks hebben en hier openlijk over spreken, is dit tof. Als meisjes – zoals ik – dit doen, daalt ons respect of onze waardigheid. Laten we hier bij stilstaan vandaag, en ons vooral niét schamen voor onze seksualiteit.’’

Ze is nog steeds lid van het Corps, omdat er ook heel veel gezelligheid is en de jonge vrouwen uit haar studentenhuis ook allemaal lid zijn. Ze laat zich niet wegjagen.

Steun

Het filmpje dat ze samen met een vriendin maakte krijgt heel veel steunbetuigingen op Facebook, maar ook de nare seksistische reacties die ze zo verafschuwt. Toch is Deelen tevreden over het effect van haar actie. ,,Ongelooflijk dat zoveel mensen het bekijken en delen. Dat het viral gaat betekent dat het een groot probleem is in de maatschappij.’’