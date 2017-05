Minder spullen gejat, wel meer schade

Eerst het goede nieuws: in 2016 is maar liefst 14 procent minder vaak ingebroken, blijkt uit de AD Misdaadmeter. Het aantal inbraken liep terug van 64.000 in 2015 tot 55.000 in 2016.

De daling was het grootst in Vlissingen. Het aantal inbraken in de Zeeuwse gemeente zakte in een jaar tijd van 252 naar 53. Dat is grotendeels te danken aan de arrestatie van drie familieleden uit Vlissingen en Oost-Souburg, die worden verdacht van minstens 80 inbraken. Het drietal heeft volgens de politie superprofessioneel en vrijwel dagelijks toegeslagen.

Inbraakgolf

Volledig scherm © Getty Images/Hemera Waddinxveen in Zuid-Holland kampte juist met een inbraakgolf: van 116 naar 212. Maar ook dat probleem lijkt achter de rug. In december vorig jaar rolde de politie een jeugdbende op die vermoedelijk tientallen inbraken op zijn naam heeft staan. De politie op Schiermonnikoog had het van heel Nederland het rustigst. Ze hoefde als enige geen enkele woninginbraak te registreren.



Volgens het Verbond van Verzekeraars (VvV) neemt het aantal woninginbraken al jaren af, maar stijgt de waarde van de gestolen spullen. Het gemiddelde schadebedrag bedraagt al gauw zo’n 2.000 euro. ,,We worden steeds rijker in dit land, dus de waarde van de goederen in huis neemt toe”, zegt VvV-woordvoerder Rudi Buis. ,,Tegenwoordig gaan dieven er al snel vandoor met laptops en iPads. Dat zijn dure spullen.”

Auto-inbraken

Datzelfde verhaal gaat op bij auto-inbraken. In 2016 waren nog ‘maar’ 13.240 autobezitters de klos: 10 procent minder dan in 2015. Daar staat tegenover dat het gemiddelde schadebedrag is toegenomen. Dieven zijn steeds vaker op zoek naar ingebouwde navigatiesystemen, boordcomputers en airbags.

Vijf jaar geleden moesten verzekeraars voor 200 miljoen euro aan gestolen auto-onderdelen vergoeden. Vorig jaar was dat bijna verdubbeld tot 380 miljoen euro, blijkt uit cijfers van het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). Navigatiesystemen en airbags zijn niet alleen dure apparaten, bij de demontage wordt vaak veel schade aangericht: een inbraak kost gemiddeld tussen de 2.500 en de 7.500 euro.

Verdubbeling

Lang niet heel Nederland profiteert van de daling van het aantal diefstallen uit auto’s. In en rond Emmeloord was zelfs sprake van een verdubbeling van het aantal autokraken (van 47 naar 94 gevallen). Ook Leiderdorp ging gebukt onder een serie diefstallen (van 84 naar 163), net als Steenbergen (van 56 naar 104).

Op Terschelling staat je auto het veiligst. In heel 2016 werd er maar één autoraampje ingetikt.

Dit nemen inbrekers het vaakst mee

Beddengoed in de lijst van meest gestolen artikelen? Dat is logischer dan het klinkt. Inbrekers nemen gestolen spullen vaak mee in lakens. In de loop der tijd is deze lijst veranderd. Tien jaar geleden lag het accent op contant geld, nu is de iPad een geliefd doelwit.

1. Geld

2. Sieraden (ook zonnebrillen)

3. Kleine elektronica (smartphones, laptops, tablets)

4. Grote elektronica (tv’s en stereoapparatuur)

5. Handtassen met bijbehorende inhoud

6. ID-bewijzen

7. Autosleutels

8. Beddengoed

9. Fietsen en scooters

10. Gereedschap