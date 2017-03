Minder vaak aangifte na misdrijf

In 2016 stapte 8 procent van de slachtoffers van cybercrime – zoals identiteitsfraude en cyberpesten – naar de politie. Dat percentage is even laag als afgelopen jaren.



Hoewel de aangiftebereidheid afneemt, is Nederland niet onveiliger geworden. In 2016 gaven burgers in de Veiligheidsmonitor aan 4,4 miljoen keer slachtoffer te zijn geweest van geweld, oplichting en vandalisme. Dat aantal is nauwelijks veranderd in vergelijking met 2015, en 600.000 lager dan in 2012.



Van lang niet alle misdrijven wordt aangifte gedaan bij de politie. In 2016 registreerde de politie 930.000 misdrijven, dat waren er in 2015 nog 980.000.