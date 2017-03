Minister Blok: Beveiliging Wilders kan door

Blok benadrukte dat de veiligheid van Wilders niet in gevaar was, maar Wilders was er niet gerust op. Hij schortte zijn campagne zelfs even op. Volgens Blok heeft het extra onderzoek sindsdien verder niets opgeleverd. Opmerkelijk is wel dat in de brief te lezen is dat van politiefunctionarissen die de zwaarste screening moeten doorstaan –zoals het team rond Wilders- voor het laatst in 2015 is gecontroleerd of zij in het bezit waren van een Verklaring van geen bezwaar (VGB).