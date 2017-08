Minister Blok: Dreiging Rotterdam was idiote actie

De verdachte, een 22-jarige man uit Zevenbergen, is vannacht opgepakt. Blok: ,,Hij wordt natuurlijk ook stevig aan de tand gevoeld. Gelukkig hebben we kunnen constateren dat de dreiging niet is omgezet in actie. Maar bij iemand die dit soort dingen verspreid, is iets goed mis. Het is goed dat we nagaan wat hierachter zat.”