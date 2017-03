Minstens drie doden door lawine Italië

Weertenaar krijgt tbs voor moord op buurman (73)

16:55 Een 51-jarige man uit Weert is vandaag tot tbs met dwangverpleging veroordeeld voor de moord op zijn 73-jarige buurman. De rechtbank in Roermond acht bewezen dat de verdachte zijn buurman in augustus vorig jaar met een mes om het leven heeft gebracht. De rechtbank gaat uit van voorbedachten rade en derhalve van moord.