Mistig in Zeeland: code geel

Het wordt vandaag een grijze dag. Vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe en later in de nacht gaat het in het noordwesten wat regenen. Overdag is het opnieuw bewolkt en met uitzondering van het zuidwesten kan overal wat regen vallen.



In de middag wordt het vanuit het noordwesten weer droog. Het wordt 9 graden. Morgen wordt het iets zachter met maxima rond 10 graden. Het is bewolkt en regenachtig bij een matige tot krachtige wind uit westelijke richtingen. Ook in de rest van de week blijft het wisselvallig weer.